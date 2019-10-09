自行車AI數位轉型聯盟成員包括太宇工業、金盛元興業、台灣嘉利傳動、巨全金屬、英鼎工業、友倫工業、友懋金屬、青輔實業、數唯科技、台中市電腦公會、勤益科技大學、資策會。（陳淑娥攝）

經濟部工業局委託工研院、資策會8日舉辦「自行車AI數位轉型聯盟」成立大會，資策會創生處主任徐志浩表示，近年各國自行車產業紛紛導入智慧製造應用，以智慧生產技術為前題方式進行大規模擴廠，國內須以透過AI智慧技術再次強化鏈結上下游供應鏈，讓產業可以達到雙贏，台灣自行車產業導入智慧生產技術刻不容緩。

「自行車AI數位轉型聯盟」成立大會昨日於台中大甲幼獅工業區登場，聯盟成員包括太宇工業(車架)、花鼓供應鏈(金盛元興業、台灣嘉利傳動)、座樁供應鏈(巨全金屬、英鼎工業)、前叉管材供應鏈(友倫工業、友懋金屬)、青輔實業、數唯科技、台中市電腦公會、勤益科技大學(產學營運處)、資策會。

徐志浩指出，各國自行車產業紛紛導入智慧製造應用，以智慧生產技術為前題方式進行大規模擴廠，國內須以透過AI智慧技術再次強化鏈結上下游供應鏈，讓產業可以達到雙贏，以AI數位轉型聯盟從小型供應鏈智慧製造擴散開始帶動鏈內的競爭力，期許發揮綜效後續帶動整體產業價值鏈國際競爭優勢。

資策會創生處智慧加值組長王孝裕表示，AI數位轉型聯盟未來透過產業拋出痛點問題結合運用中區中心智慧製造技術(SWAT)解決方案，與產業共同研發創新生產技術樹立典範場域與學界、公會能量結合協助產業數位轉型智慧化技術擴散，將多方優勢進行軟、硬、研推動互補整合，加速自行車產業智慧製造數位轉型。

自行車產業為中部地區重點產業，自行車AI數位轉型聯盟成軍，將協助國內自行車產業供應鏈運用智慧製造技術達成產業升級，結合產官學研等資源，推動自行車AI數位轉型聯盟，匯集自行車產業需求，促進產業跨域交流與合作，凝聚自行車產業供應鏈AI應用共識。

(中時 )