彭迦智領銜提出全國性公投提案，欲限定「人工流產應於妊娠8週內施行」，對此婦女新知基金會今天聲明「堅決反對」，婦女新知認為，公投提案以保護胎兒生命權為名，罔顧女性處境，侵害女性健康與生育自主權，將無意繼續懷孕的女性污名化為不尊重生命的冷血殺手，徒增社會對立。

婦女新知指出，在1980年代優生保健法立法時，就曾有宗教團體以胎兒生命權反對女性生育自主。2006年時優生保健法修法時，保守勢力再度在人工流產的強制思考期與強制諮商的規定上，與婦運團體激辯。十多年後的今天，保守勢力利用台灣社會對於少子化與高齡化社會的擔憂，提案修改優生保健法施行細則關於中止懷孕規定，再次將家父長體制的權力掌控，透過國家法律伸入女性子宮。

針對公投案主張將人工流產期限限縮到8週，認為已經提供懷孕女性足夠的時間思考，婦女新知認為此一提案罔顧現實。

婦女新知說明，說孕期的計算是從最末次月經的第一天開始計算，即便是月經週期十分規則的女性，在月經沒來的第一時間驗孕，要能發現自己懷孕，通常已經懷孕4週。更不要說月經週期每個人不同，包括青少女在青春期月經週期混亂，成年女性因為壓力等因素而有延遲。因此，女性非常可能在8週之前還沒有發現自己懷孕，但卻會因為法律的規定，剝奪任何審酌是否中止懷孕的可能性。

婦女新知認為，懷孕對女性而言，是個長達九個月，且生產後持續影響女性人生的過程。懷孕女性有權仔細審酌自身的經濟、生活與身心狀況、與伴侶的關係是否穩定、勞動條件與環境是否適當、社會福利支持系統對於母親是否友善等因素，決定是否持續懷孕。

女性是否繼續懷孕，所要考慮的不單單僅是個人健康或生產意願，而是綜合經濟、伴侶關係、文化價值、勞動條件與環境、社會福利支持系統、法令規定等多重考量。婦女新知指出，優生保健法仍有已婚女性要中止懷孕需要配偶同意的條文，若雙方感情不睦或有爭議，很容易以此作為要脅女性妥協的籌碼。更不要說遭遇性侵害或家庭暴力、缺乏資源與支持系統等社經文化弱勢女性，更難有能力即時取得安全的醫療資源與服務。將女性審酌是否繼續懷孕的時間從24週降為8週，反而可能促成提早中止懷孕。

婦女新知指出，面對如此大的社會爭議，國家不應該僅是袖手旁觀，放任兩方觀點彼此廝殺增加社會撕裂，建議中選會就此公投提案舉辦聽證會時，除邀請醫療專業之外，也應邀請性別平權與生育改革的民間團體參與；政府相關單位必須出席聽證會及電視轉播的意見發表，清楚地說明政府就人工流產議題的政策立場，展示施政的基本負責態度。

(中時 )