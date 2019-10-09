安倍國慶賀電搞烏龍，駐日代表謝長廷又切割？直擊外交部最新回應

福岡辦事處在國慶酒會上公開展示日本首相安倍晉三、副首相麻生太郎的賀電，但隨即遭遭日本官房副長官岡田直樹公開否認，掀起賀電真偽的議論。對此，外交部發言人歐江安今天表示，不要在真假議題上打轉，重點是賀電程序是否完備。外交部在認證上採取嚴謹態度，如果沒經過完備程序，沒經過官方認可，不會列入統計資料。

歐江安說，駐福岡辦事處在籌備國慶日活動期間接獲長期信任的政壇友人轉交日方賀電，基於台日互信，賀電來源不方便進一步透露。據了解，該賀電為安倍私下致意，並透過地方管道轉交給福岡辦事處，這也是駐日單位首次收到安倍的賀電。

至於福岡辦事處事前是否有回報外交部收到安倍與麻生賀電？歐江安說，依據往例，外交部是在辦事處國慶酒會活動結束之後，才會電報回部。我們已經請福岡辦事處將完整資料以最快速度報回外交部，「要以特急件處理。」

歐江安又說，外交部總部事先並不知道福岡辦事處收到的賀電以及在國慶酒會上的處置，相關館處都是在國慶之後才將國慶舉辦情形報回外交部，我們會根據福岡的報告認定當初的處理情形是怎樣，先釐清事實了解經過去查證，才會有後續處置，在釐清狀況前，不要去假設認定有過失。

至於未來駐日各辦事處會否依循「福岡模式」公布賀電？歐江安表示，未來的事情未來在討論，不再回答假設性問題。台日友好，未來會持續強化各領域合作。

媒體詢問，外交部是否定調賀電是假的？歐江安說，非官方跟假的不一樣，她沒有說這份是假的。媒體又問，是否可以說賀電是真的只是非官方？歐江安表示，賀電是透過地方機構收到的，「它不是假的。」

(中時 )