針對我國駐大阪辦事處福岡分處舉辦國慶酒會，出示日本正副首相賀電遭日方否認一事，國民黨今天表示，民進黨政府外交失能，連斷7 個邦交國束手無策外，外交事務大搞烏龍，駐日代表謝長廷卻隱晦地暗示是外交突破，好大喜功之心，昭然若揭。主掌外交職能的蔡英文總統不應漠視外交體系的失格狀況，應採取明確的處置，讓外交系統回歸常軌。

國民黨強調，日本正副首相對我國慶酒會發出賀電，更署名稱呼「中華民國」，這是何等大事？駐日單位未詳實查證即公布賀電即是「失職」，駐日代表謝長廷不知分寸仍意圖攬功自喜即是「失格」，外交部長吳釗燮監督不力，毫無處置即是「失能」。國民黨表示，蔡政府的外交體系失職、失格又失能，始終未見有任何官員負起責任，我國的國際處境還要被民進黨政府糟蹋到何種境地？

國民黨表示，民進黨政府的外交作為頻頻出狀況，不思檢討改進，仍採取衝撞式外交，造成友我國家的困擾，被視為「麻煩製造者」卻不自知，對內則粉飾太平，或把責任推給對岸當局，將我國的外交困境當做提升蔡英文民調的籌碼，若讓蔡英文政府繼續主政下去，恐怕我國的國際空間將被民進黨消耗殆盡。

(中時 )