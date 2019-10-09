台北市長柯文哲提出自動販賣機入校園事件爭議，桃園市長鄭文燦今受訪表示，校園販賣的東西需要一定的管制，自動販賣機或無人商店是一個趨勢，不過桃園有管制。

至於因為挺香港反中事件，大陸禁播美國NBA，鄭文燦表示，中國有兩面性，一面是玻璃心，一面是拿市場來政治操作；中國要學習文明的遊戲規則，運動員、演藝人員、文化人，基本上都有表達言論自由的權利，並不是每個人都可以被戴起口罩，並不是每個國家的人民都被要求一言堂，北京政府的反應充分的反映自己還沒到達文明的標準。

被問到自動販賣機進校園；鄭文燦說，他個人是認為，將來在商圈在市場，是可以推動無零錢商圈，但學校方面的管制要嚴格一點，主要是針對兒童及青少年健康的需求，至於說有不同看法，可以把問題釐清，透過理性的討論可以讓大家了解未來校園食品的規範。

他說，至於說推動自動販賣機進入校園跟推動智慧城市，這是一個潮流，那目前台灣在行動支付方面也有三家網路銀行即將要成立，所以未來電信公司也在做無人支付，他認為，這是兩件事。

(中時 )