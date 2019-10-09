內政部次長黃玉霖說，橋梁管理分為U1至U4，U4代表要馬上派修。(表格/交通部提供)

交通部今日邀集各縣市政府研商橋梁管理問題，根據各縣市回報，全台急需處理的橋樑共有126座，交通部政務次長黃玉霖表示，有87座已經完成改善、22座年底前改善，年底前處理完的比例達89％，剩餘17座接下來地方會陸續提計畫。

黃玉霖說，橋梁管理分為U1至U4，U4代表要馬上派修，U3則是一年內派修，經過上午會議，全台U4橋梁增加3座，從123座增為126座。其中有87座已經完成改善，處理中的則有39座，包括22座派修中的橋樑年底前改善，之後就能解除列管。

剩餘17座橋梁，目前8座封橋、7座限重、2座監測中，未來會由地方政府陸續提出計畫，看是要改建、重建或做其他處置，中央會全力協助。

黃玉霖表示，2座監測中的橋樑沒有立即危險，至於明年要派修的橋樑，所有縣市針對U3橋梁，已經編有經費納入明年度維修，所有特殊橋梁（拱橋、斜張橋等），地方全部派專業人員，進行目測與相關檢查，目前特殊橋梁狀況正常。

根據交通部統計，39座處理中的橋樑，數量最多為雲林縣的16座，其餘為花蓮縣7座、南投縣7座、苗栗縣3座、桃園市2座、基隆市2座、新竹縣1、台東縣1座。

(中時 )