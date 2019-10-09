台電在彰濱工業區打造全國最大、總裝置容量達100MW的太陽光電場和彰工第三期風力發電廠，9日舉辦雙綠能完工啟用典禮，王惠美出席，抨擊中央環評標準大小眼。（吳敏菁攝）

台電在彰濱工業區打造全國最大、總裝置容量達100MW的太陽光電場。（吳敏菁攝）

台電在彰濱工業區打造全國最大、總裝置容量達100MW的太陽光電場和彰工第三期風力發電廠，9日舉辦雙綠能完工啟用典禮，彰化縣長王惠美出席，感謝沒有台電就沒有光明後，話鋒一轉刀鋒出鞘，抨擊中央環評審查的標準，指出中火燃煤機組不除役要新蓋燃氣機組、還有桃園燃氣機組和深澳燃煤電廠環評都過，二林精密機械的環評卻是怎麼審怎麼不過。

今天啟用典禮，彰化縣長王惠美、台電公司董事長楊偉甫、經濟部政務次長曾文生等人出席，王縣長感謝台電辛苦，期許未來正式商轉，協助降低彰化地區空氣汙染問題。站在縣府與所有縣民的立場，風電開發之後，對彰化縣沿海地區的回饋到底有哪些，期待中央政府能儘速盤點，也希望台電能維持民生用電的價格，不會增加中低收入戶民眾的負擔。

彰化縣長王惠美說，沒有台電就沒有光明，重申沒有反對綠能，但期望不是躁進、在不影響產業成本，且和環保、環境、健康吻合的情況下來穩健的提能源政策，還有，國產化的到底有多少產商受益大家都很質問，這次是來出席，主要分享台電的好運氣。

王惠美表示，10月1日台中火力發電廠新建2部燃氣機組，在沒有將4部燃煤機組除役的狀況下，環評初審過關。10月2日的桃園大潭電廠燃氣機組申請延役，原本說好兩年停機，現在又延長使用三年，環評也通過了，2017年台電大潭電廠原本是要採用低汙染的燃氣複循環的機組，後來變成高汙染的燃氣單循環的機組，結果環評也過了，2018年深澳燃煤電廠擴建案，即使外界砲聲隆隆，結果環評也通過。

王惠美不以為然的說，她真的是要分台電的好運，二林精密機械產業園區是以低汙染的產業為主，二階環評4次審查，4次都被退件，怎麼審都不過，中央政府執政應不分藍綠，傾聽地方的聲音，地方建設大家一起來努力，相信在環評的過程中，中央政府怎麼對彰化縣政府，鄉親都看在眼裡、放在心裡，她期許中央長官能夠為地方「缺地」的中小企業多用點心力，讓二林精密機械產業園區的開發能夠早日完成，帶動更多經濟，讓鄉親都能過好生活。

(中時 )