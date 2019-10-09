麗寶樂園12歲以下免費，在麗寶使用過補助的小朋友，年底前可以免費再來玩一次。（麗寶樂園提供）

12歲以下小朋友使用國旅補助，除了可以免費玩遊樂園，還能免費搭乘全台最大摩天輪。（麗寶樂園提供）

萬聖節限定活動開跑，樂園遊行萌鬼岀閘了。（麗寶樂園提供）

萬聖節活動期間，周末晚間將有幽冥鬼火的火舞表演，用精彩的表演伴您度過萬聖節。（麗寶樂園提供）

為迎接小朋友最喜歡的萬聖節，麗寶樂園度假區祭出一系列特色活動，今年更首度推出「人體餐」饗宴，還有經典「萌鬼萬聖節遊行」、夜間「幽冥鬼火」精彩表演以及「抓住女巫」小遊戲，邀請大小朋友一同扮裝搞鬼、歡度萬聖節！麗寶樂園度假區指出，12歲以下可使用國旅補助免費玩樂園、搭摩天輪，年底前還能重回樂園免費再玩一次。

麗寶樂園度假區表示，探索世界10月起推出萬聖節主題，由黑衣魔女乘坐巨型綠蟒蛇車，帶領著造型可愛的骷顱少女、吸血鬼伯爵、裂嘴小丑齊聚，就連吉祥物YIMA也換上南瓜女巫裝與大小朋友互動，周末晚間麗寶休息站還有幽冥鬼火的刺激火舞演出。

哇，「人體餐」好嚇人！麗寶樂園度假區推出萬聖節套餐，頭骨下由義式香烤雞腿、德式香腸等食材組成肋骨與腸子的人體造型，再搭配漂浮著眼球軟糖的血紅色特調飲品，雙人萬聖餐單點只要599元，搭配雙人全日樂園門票，官網購票只要1599元，除了加送吸了會發出尖叫的趣味吸管，還能預約吸血鬼伯爵等角色近距離與你桌邊互動。

麗寶樂園度假區指出，雙十4天連假期間，遊客凡於探索世界、馬拉灣、麗寶休息站消費滿399元，即可到麗寶休息站服務台兌換萬聖造型氣球一顆，每天限量30顆；每周末下午3點，在麗寶休息站小舞台區，舉辦「抓住女巫」的套圈圈遊戲，休息站單筆消費滿200元即可報名參加，人數有限把握機會。

此外，10月還有麗寶Outlet Mall兩大賽事將至，分別為19日「第六屆麗寶盃創意舞蹈大賽」高中組初賽，20日「麗寶盃街頭藝人大賽」，報名狀況相當踴躍，包含特技、演奏等多種類別，歡迎遊客一同參與，感受街舞與街頭藝人的魅力演出。

(中時 )