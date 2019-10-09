去年九合一選舉，韓國瑜女兒韓冰主導韓國瑜網路戰，韓因而聲勢大起，吸引很多年輕族群，也成為韓國瑜最後選贏高雄市長的一大關鍵。然而，韓將代表國民黨參選2020總統，但近日民調低迷。前民進黨立委沈富雄分析，很多支持者提議找韓冰回來救援，但韓遲疑不決有兩個主要原因。對此，自由作家洛杉基不以為然，並模擬韓冰是否回台的四劇本，諷刺表示，「兩張嘴皮長在這些欠扁的韓黑狗嘴上，是絕對吐不出象牙來的！」

沈富雄日前上《少康戰情室》分析，韓國瑜民調持續跌，原因在個性沒改，只是大家對他的觀感不一樣，聲勢如今已經不如從前，做什麼都不對。沈富雄也提及，很多支持者提議找韓冰回來救援，但韓國瑜遲疑不決，有兩個主要原因，包括一、「如果我已經輸定了，為什麼要犧牲我女兒呢」，第二則為「我女兒回來，如果沒有當年那種場面，那不是我丟了臉？我女兒也丟臉嗎？」

對此，洛杉基在臉書指出，韓冰要不要回來？是早回來還是晚回來？他們都會有話可說。他也提及，如果不回來，就會被說「輸定了，怕回來會丟臉」；如果回來了，郭陣營就說：「女兒回來干政了」。此外，若早回來，1450就會說韓情況不妙，韓冰提前回台救父；若晚回來，綠營就會說韓冰本來不想回來，被韓逼回來的。

他諷刺表示，兩張嘴皮長在這些欠扁的韓黑的狗嘴上，是絕對吐不出象牙來的。

(中時電子報)