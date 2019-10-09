陸客不來，我國85％的華語導遊因此歇業，導遊協會理事長許冠濱表示，觀光局承諾輔導導遊轉型，目前協會已初步擬定計畫，內容包括加強在職訓練、政府補助語言課程、觀光景點駐點導遊等作法，讓具備東南亞語言基礎的導遊報名48小時的語言課程，且只需要繳交保證金，上完課後就退回，計畫近日就會提交觀光局，盼能在10月底實施。

中華民國觀光導遊協會理事長許冠濱表示，上周與觀光局長周永暉等人多次會面討論，由於原提的補助旅行社1000元鼓勵聘請華語導遊做法，有旅行業者不滿，因此決定調整作法，改以輔導華語導遊轉型方式，協助導遊突破困境。

許冠濱表示，目前約1.5萬名在職導遊中，其中約10％、1500人曾在東南亞工作過，且越南、印尼等地也有許多台商，觀光局承諾協助輔導，協會初步擬定針對越語、泰語開立48小時的語言課程，讓具備這些語言基礎的導遊有能力考照，報考人只需繳交2到3000元的保證金，若全勤者就可退費。

許冠濱指出，只剩下兩個月就是脊梁山脈年，觀光局將輔導導遊加強在職訓練，提前進入狀況；另外也考慮讓華語導遊在各大觀光景點常駐，為旅客說明景點內容。

許冠濱表示，將於10、11月舉辦二到三場的媒介會議，邀請國旅、郵輪、自由行、租賃車等業者，媒介導遊協會，讓導遊可認識更多觀光業者，找到更多工作機會。

許冠濱表示，目前正與旅行公會全聯會、品保協會等討論，擬定華語導遊輔導方案，盼能10月底實施。觀光局表示，上周有與導遊協會接洽，將等待該協會提出申請計畫後，再繼續討論，目前將以提送計畫申請補助為主。

(中時 )