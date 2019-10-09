美國職籃NBA休士頓火箭總經理摩瑞發表挺港推文引發熱議，有美國球迷在網路發起募資，希望NBA開幕戰當天，號召球迷穿上挺港黑色T恤。

摩瑞（Daryl Morey）在推特發文支持香港反送中運動，而NBA總裁席佛（Adam Silver）也支持摩瑞言論自由，讓中國官媒中央廣播電視總台央視體育頻道決定暫時停播NBA賽事。

有美國球迷發起募資活動，預計在22日（美國時間）開幕戰洛杉磯湖人與洛杉磯快艇交手的當天，在陣中球星詹姆斯（LeBron James）對戰雷納德（Kawhi Leonard）比賽前，將在主場史泰博中心（Staples Center）外發送印製「STAND WITH HONG KONG（挺香港）」字樣的黑色T恤，並附上小卡解釋穿上這件衣服的理由。

發起人目標募資2萬美元（約新台幣62萬元），若未能達到目標，將全數退還；而若有多餘的資金，將繼續推動在其他球場外發送挺港黑色T恤活動，或捐給香港民間人權陣線。

截至中午為止，募資活動引發熱烈響應，募資金額已超過4.3萬美元（約新台幣134萬元）。

(中央社)