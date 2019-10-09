民進黨徵召市議員阮昭雄參選台北市第8選區立委，阮昭雄昨晚舉行國政發表會，時代力量議員林穎孟到場相挺，未料，時力黨中央今發新聞稿表示，現階段沒有相挺民進黨選的決議。對此，林穎孟表示，事前有向黨主席、秘書長等人報備，並未禁止出席活動，希望黨中央在時代力量未提名候選人區域，多給地方議員與其他本土政黨友善的空間，有助於議會進步提案的推動。

林穎孟表示，參與活動前有先向黨中央報備，當時並未以「決策會未作出針對非時代力量自提選區不能支持民進黨候選人」為由，禁止出席活動，但黨主席徐永明建議要提及居住正義、勞權等領域硬要跨黨派合作，她也依交代於現場表達。

對於出席民進黨立委參選人活動，林穎孟解釋，本屆議會國民黨過半壓制，必須靠非國民黨議員間跨黨派合作，才能成功提出較進步的提案，她雖與阮昭雄屬不同黨派，但在議會是好同事、好戰友，長期在進步議題互相幫忙，考量該選區時力沒有提名候選人，因此到場給予鼓勵。

林穎孟說，該活動也邀請親民黨、社民黨等非國民黨議員到場支持，她出席並沒有違反黨內任何紀律規章，希望黨中央在黨未提名候選人區域，多給議員與其他本土政黨友善的空間。

林穎孟強調，如果未來黨中央決策會決議，時力所有黨公職在非自提區域，不准和其他本土政黨有政治選舉的友善互動，也請明定指定政黨名稱，她身為時力黨公職，一定會遵守。

(中時 )