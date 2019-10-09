蔡稱兩岸只有國家利益問題 柯反嗆 14:022019/10/09 中時 陳俊雄 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 柯文哲上午參加四育活動中心啟用典禮前受訪表示，「兩岸關係不好，符合台灣最大的利益嗎？」（陳俊雄攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對蔡英文總統表示，兩岸關係沒有好壞問題，只有國家利益的問題，而且現在是符合國家利益的階段，對此台北市長柯文哲質疑，「兩岸關係不好，符合台灣最大的利益嗎？」 柯文哲表示，蔡總統認為兩岸關係沒有好壞問題、只有國家利益，這個論述他同意，但他的回答會是：「兩岸關係不好，符合台灣最大的利益『嗎』？」 柯也特別強調：「這是問句」，也就是說，兩岸關係當然沒有好壞的問題，只有國家利益的問題，但是問題是兩岸關係不好，符合台灣的最大利益嗎？ (中時 ) #利益 #關係 #兩岸 #問題 #國家 也許您會感興趣 推薦閱讀 翻轉視角 跳脫兩岸政治僵局 04:092019/10/05 焦點新聞 挾美自重危機更深 04:092019/10/06 論壇廣場 從長城內外想到海峽兩岸 04:092019/10/06 兩岸藝文 中科院有1516人 調整出入境納管年限 13:442019/10/06 軍事 追求個人最大利益 才是郭中心思想 04:102019/10/07 政治要聞 日本擬收緊外商投資限制 敏感行業投資超1％需申報 15:002019/10/07 財經 美議員與角逐總統提名人 譴責NBA以利益優先 07:272019/10/08 國際 民進黨對日讓步 賠了夫人又折兵 04:092019/10/09 話題觀察 蔡指兩岸關係沒好壞 只有國家利益 04:102019/10/09 政治要聞 小英捨兩岸 只為選舉利益 04:102019/10/09 政治要聞 政治熱門新聞 韓冰不回台救父？沈富雄爆驚天內幕 - 政治 韓敗選誰當黨主席？徐巧芯說溜嘴了… - 政治 蔡英文論文案 LSE官方回應了 - 政治 投韓有啥好處？唐湘龍真情告白… - 政治 LSE為小英背書 網看完驚爆不能說的秘密... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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