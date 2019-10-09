針對蔡英文總統表示，兩岸關係沒有好壞問題，只有國家利益的問題，而且現在是符合國家利益的階段，對此台北市長柯文哲質疑，「兩岸關係不好，符合台灣最大的利益嗎？」

柯文哲表示，蔡總統認為兩岸關係沒有好壞問題、只有國家利益，這個論述他同意，但他的回答會是：「兩岸關係不好，符合台灣最大的利益『嗎』？」

柯也特別強調：「這是問句」，也就是說，兩岸關係當然沒有好壞的問題，只有國家利益的問題，但是問題是兩岸關係不好，符合台灣的最大利益嗎？

(中時 )