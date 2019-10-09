排隊排到頭香嗡嗡包的杜美佳，非常期待能從台北市長柯文哲手中拿到嗡嗡包。（張穎齊攝）

排隊排到頭香嗡嗡包的杜美佳，秀出別在自己包包上的「歐熊」鑰匙環。（張穎齊攝）

北市府前市民廣場上，已有許多柯粉爭相排隊要領取嗡嗡包。（張穎齊攝）

北市府推出第5代嗡嗡包。（張立勳攝）

北市府每年在雙十國慶都會推出「嗡嗡包」，全新第5代嗡嗡包4日亮相，大容量的手提後背兩用背包，首度加增1條「＃♥TAIPEI」織帶，國慶日當天在市府前市民廣場早上6時30分發放兌換券，8時憑券領嗡嗡包，限量3000份送完為止。而搶到頭香的柯粉，9日凌晨5時許就到場排隊，開心喊「期待從柯市長手中拿到嗡嗡包！」

嗡嗡包自台北市長柯文哲上任起開始推出，歷年都吸引到許多柯粉前來排隊，今年也不例外，截至9日下午1時，現場已排了近40名的柯粉。

「覺得柯文哲很認真，嗡嗡包也很有質感！」搶到頭香的女柯粉杜美佳表示，她8日深夜就從台南仁德老家搭夜車北上，於9日凌晨3時30分抵達市府轉運站，凌晨5時便在市府前市民廣場排第一位，隨後才陸陸續續有其他人到來。

杜美佳說，這次是她第1次排嗡嗡包，因為她今年4月去參加大甲媽祖繞境時，和柯文哲一起繞境，驚覺柯文哲是名非常有毅力且認真的人，當下才被「圈粉」而她本人並沒有政治立場，家中的人則是分一派藍、一派綠，此次很幸運地排到第一位，很期待從柯市長手中拿到嗡嗡包。

記者採訪過程中，杜美佳的姊姊也突然現身，為妹妹送餐點，並為妹妹感到開心，能搶到頭香，杜美佳也開心秀出自己包包上的「歐熊」鑰匙環，不久才有工作人員在現場拉上排隊線路。

(中時 )