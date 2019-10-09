Vodafone將關閉歐洲1千家門市 13:542019/10/09 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲行動業者沃達豐（Vodafone）宣布將關閉歐洲1千家門市，約占該地區7,700家零售據點的15％，以因應愈來愈多人轉至網路購買手機的消費模式改變。 Vodafone執行長里德（Nick Read）表示，Vodafone 15％的商店將會在2年內關閉，此外40％的門市在2021年底以前轉型改造，可能擴大現有店面規模，或者是縮減至「點擊提貨」（click and-collect）的小型據點，提供客戶領取預購的商品。 (工商 ) #門市 #歐洲 #據點 #點擊 #規模 也許您會感興趣 推薦閱讀 王品搶高端客 新創THE WANG牛排 04:102019/10/05 產業特刊 《通信網路》遠傳Galaxy A30s開賣，祭Google三重送 13:582019/10/05 財經 屏東最具智慧新地標 宏佳騰智慧電車門市正式開幕 16:472019/10/05 財經 基隆第4所老人日照中心 年底成立 04:102019/10/06 地方新聞 手搖飲首例 大苑子兼賣水果 04:102019/10/07 產業．科技 美食-KY谷底已過 凱基：大陸市場營運將復甦 08:322019/10/07 財經 超狂跨界！小七攜手Gogoro 推新車獨家預購 12:032019/10/07 財經 位練飛路線中站 苗栗成擄鴿重要據點 14:222019/10/07 社會 iTrash挨批「智障垃圾桶」 明年改在內湖試辦 15:152019/10/07 生活 苗栗監理站假日門市服務 19:212019/10/07 生活 國際熱門新聞 沒啥好談？新輪貿易談判 傳陸團隊提前走人 - 國際 川普對敵大放送 美在中東目標全毀 - 國際 另一名NBA教頭捲入推文風波 陸網民：免看了 - 國際 列黑名單還不夠！美再對打壓新疆陸官員下重手 - 國際 川普24小時態度反轉 庫德族證明美國不再可靠 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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