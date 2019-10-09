歐洲行動業者沃達豐（Vodafone）宣布將關閉歐洲1千家門市，約占該地區7,700家零售據點的15％，以因應愈來愈多人轉至網路購買手機的消費模式改變。

Vodafone執行長里德（Nick Read）表示，Vodafone 15％的商店將會在2年內關閉，此外40％的門市在2021年底以前轉型改造，可能擴大現有店面規模，或者是縮減至「點擊提貨」（click and-collect）的小型據點，提供客戶領取預購的商品。

(工商 )