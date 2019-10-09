甫以《我們與惡的距離》拿下本屆金鐘獎最佳男配角獎殊榮的男星溫昇豪，獲獎當天透露剛從巴黎回台，本以為他出國度假，沒想到今卻被週刊爆出，溫昇豪赴法行程是場「走秀大騙局」，他及伊林旗下眾多模特兒本受邀至羅浮宮走「封館秀」，然最後公司察覺異狀臨時喊卡，如今所屬伊林娛樂也發布聲明，表示確實有收到主辦單位里昂庭國際控股集團有限公司的工作邀約，然全體藝人因故並未參加活動，因此就媒體報導之遭到詐騙等情事，無從置喙。

伊林娛樂股份有限公司聲明

一、 就媒體報導有關法國巴黎羅浮宮「羅浮之夜 紅樓夢境」活動(下稱本活動)爭議乙事，經查，本活動為里昂庭國際控股集團有限公司所舉辦，本公司僅係受邀參加。

二、 本活動因相關媒體對於活動內容有所關注與評論，基於避免紛爭以及保護公司藝人之立場，本公司於即時與主辦單位協調並經主辦單位同意後，並未參與該次活動。

三、 就媒體報導所稱本次活動疑似為詐騙等疑慮，應由相關權責單位加以釐清，本公司因未參與該活動，就此部分無從置喙。

(中時電子報)