北市警方針對住宅竊盜進行專案清查。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

北市1名女子騎機車上班時忘記拔走鑰匙，被褚姓、陳姓兩名慣竊路過發現，由於舊車不值錢，兩嫌先在置物箱中發現女子的水費帳單，於是將整副鑰匙拿去拷貝，為「打草驚蛇」將鑰匙放回原處，兩天後上門行竊，偷走女子的包包並盜刷1000多元，日前遭北市刑大循線逮捕。

警方指出，女子當天趕著上班，鑰匙直接插在機車上，兩名慣竊發現後，竟然決定不偷車，而是拷貝鑰匙，再根據水費帳單前往被害人住家。

兩人日前按地址前往再按電鈴，發現無人回應後開門進入，在客廳先取走兩個包包，但這時卻發現主臥室房門上鎖，被害人疑似在裡面休息，決定悄悄離開，事後除搜刮包包內現金外，還拿其中的信用卡去盜刷上千元的美粧用品。

兩嫌上門時，被害女子毫無知覺，一直到次月帳單寄來後，才前往警局報案遭盜刷，北市刑大肅竊組循線追查後，才發現兩名膽大包天的竊賊，用這種手法登堂入室，被害女子獲知因自己忘拔鑰匙，導致小偷直接找上門時，嚇得表示：「太可怕了！」

警方日前在北市西區循線逮捕兩嫌，訊後依竊盜罪送辦，呼籲民眾要特別小心，除了車鑰匙外，置物櫃內也最好少放值錢財物及相關的個資物件，北市警方日前針對住宅竊盜進行專案掃蕩，至6月為止已破獲12起，目前另有10起案件偵辦中，住宅竊盜破獲率上升3.03個百分點。

(中時 )