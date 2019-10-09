國慶4天連假，即將到來，緊接著又是大小朋友喜愛的萬聖節！來台北101走走，101觀景台89樓有「台灣水果嘉年華」，與可愛水果拍照打卡；10月底前的萬聖節活動，看美味的水果們化身為幽默的殭屍，也舉辦小朋友變裝導覽活動；以航空飛行為主題的前iPilot模擬飛行體驗也延長到10月27日！賞高空美景、逛商場、玩體驗，累了也能到美食街嘗港式飲茶、蔬活點心，或選購鳳梨酥等伴手禮！

可愛水果造型的殭屍出沒在台北101觀景台。（台北101提供）

101觀景台日夜皆有不同景致，成為海外觀光客來台喜愛景點之一！101觀景台89樓南面展區從9月5日～12月20日展出「台灣水果嘉年華」，特於場域內進行台灣水果嘉年華活動，立體水果展台霸氣座落於主展區，還有吸睛的蓮霧造型椅，等著你尋覓拍照，除可愛造型外，也能讓大家體認到台灣水果豐富外，更能透過互動體驗品嚐到台灣水果的鮮甜。

101觀景台89樓南面展區從9月5日～12月20日展出「台灣水果嘉年華」。（台北101提供）

適逢10月萬聖節，台北101觀景台舉辦Kuso怪奇水果風主題的萬聖派對，觀景台推出「幼幼討糖趣」與「假日揪團趣」專案，每一場次採團體預約制，，小朋友大朋友可以穿上最逗趣搞怪的萬聖節裝扮，上樓享「快速通關」專梯接送，在導覽員的帶領下參觀89樓場域-城市環景360°，導覽過程中亦安排關於101的知識有獎徵答與孩子們互動。

觀景台還設計了萬聖節版幼幼學習單及設置兒童繪畫專區，讓小朋友遊戲中邊學習，在場域中的店家也應景的準備驚喜，與參加活動的小朋友一起「Trick-or-treat！」，凡用心打扮的孩童即可獲得萬聖小禮。

iPilot模擬飛行體驗活動已延長到10/27（日），可體驗首度引進Airbus A320全座艙模擬機教室。（台北101提供）

目前iPilot模擬飛行體驗活動已延長到10/27（日）囉！地點在台北101四樓都會廣場（義馬卡多旁）！首度引進Airbus A320全座艙模擬機教室，展區現場與iPilot 模擬飛行體驗中心合作。先換上飛行員制服、戴好帽子，聽著專業執照飛行教官現場教學，模擬從桃園機場飛往松山機場。在飛行艙裡開啟油門、啟動搖桿，從大螢幕裡看北台灣山河景致，快接近終點站時還能看到台北101，感受翱翔天際的速度快感。

台北101美食街的「小三元」以酒樓港式點心為主題，提供多款美味茶點。（台北101提供）

逛累了，玩夠了，也要祭祭自己的五臟廟！101美食街從7月改裝後，也新增許多台灣、異國美味！1美食街引進曾獲得米其林一星殊榮的「大三元酒樓」旗下全新品牌「小三元」，101店將以酒樓港式點心為主題，可依照個人喜好作搭配，燒酥、鮮蝦腸粉、燒賣、鳳爪、鹹水餃各各繽紛，從蒸籠裡散發香氣，讓人食指大動！

Dreamers Coffee吃到滿滿新鮮蔬果製成的義大利麵（左）、鮮果飲料（右）。（台北101提供）

在Dreamers Coffee吃到滿滿新鮮蔬果！色澤多變化的貝果剛出爐，聞得到濃濃麥香！招牌的「外帶沙拉盒」裡有南瓜、番茄、藜麥等！「太陽蛋麵」裡有爆香蒜與醃漬紅甜椒淋上義大利黑醋，口感層疊繁複的肉醬千層麵竟是素的！另思幕昔芒果冰、功夫茶也適合下午茶之選。

「微熱山丘」的鳳梨酥使用台灣土鳳梨製成，搭配茶飲，很適合下午茶享用。（台北101提供）

此外，「微熱山丘」的鳳梨酥使用台灣土鳳梨製成，吃得到南台灣陽光封存成最天然美味的餡料，蜜豐糖脆蛋糕 」也可以說是一定不能錯過的甜點。採用沁甜入心的甘蔗原萃與純真蜂蜜，健康飼養的鮮力蛋和日本麵粉揉和而成，也可做為伴手禮之選！歡度國慶、喜迎萬聖節，不妨來信義計畫區走走，賞美景、嘗美味！

(中時電子報)