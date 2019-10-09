現在大部分的人都會用LINE通話、傳訊息，一名女網友近日就發現可以透過LINE來查詢所有通話紀錄，就算是刪掉對話紀錄也可以查到，她還因此抓包自己的男友半夜和女生通電話，讓網友驚呼，「有預感這篇會拆散多對情侶啊」。

原PO在《Dcard》貼出幾張LINE的截圖，她分享如何查詢LINE通話紀錄的方式，「打開『設定』，再點進『通話』」，接著滑到最下面點選「顯示通話或LINE TODAY標籤」，接著選「通話」，再回到主頁，下方標籤會有一個變成「通話」。

先打開設定，點選通話。（摘自LINE）

滑到最下方，選擇把LINE TODAY改成通話，接著會重新啟動LINE，原本下方的LINE TODAY就會成為通話紀錄。（摘自LINE）

原PO透露，「所有的通話記錄都會在這裡，順帶一提，就算把對話記錄都刪掉了，這裡還是會顯示通話記錄」，裡面無論是通話時間、通話長度以及通話對象都記錄得一清二楚。

底下網友看到後直言，「妳們都在FBI上班嗎」、「可以不要上熱門嗎」、「我就是這樣發現前男友跟其他女生聊天的」、「拜託不要爆，這樣就少了一個女人的秘密」。

(中時電子報)