現在大部分的人都會用LINE通話、傳訊息，一名女網友近日就發現可以透過LINE來查詢所有通話紀錄，就算是刪掉對話紀錄也可以查到，她還因此抓包自己的男友半夜和女生通電話，讓網友驚呼，「有預感這篇會拆散多對情侶啊」。
原PO在《Dcard》貼出幾張LINE的截圖，她分享如何查詢LINE通話紀錄的方式，「打開『設定』，再點進『通話』」，接著滑到最下面點選「顯示通話或LINE TODAY標籤」，接著選「通話」，再回到主頁，下方標籤會有一個變成「通話」。
原PO透露，「所有的通話記錄都會在這裡，順帶一提，就算把對話記錄都刪掉了，這裡還是會顯示通話記錄」，裡面無論是通話時間、通話長度以及通話對象都記錄得一清二楚。
底下網友看到後直言，「妳們都在FBI上班嗎」、「可以不要上熱門嗎」、「我就是這樣發現前男友跟其他女生聊天的」、「拜託不要爆，這樣就少了一個女人的秘密」。
文章來源：DCARD原文
(中時電子報)
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