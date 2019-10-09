吳敦義日前召集22縣市黨部主委選戰誓師時，提出15個國民黨執政縣市，要在國慶日當天辦升旗典禮、讓國旗飄揚。但新北市長侯友宜卻表示，不會在國慶日舉辦升旗典禮。對此，不少網友憤怒地跑去侯友宜臉書質問「國慶不辦升旗是什麼心態？」，但侯友宜不辦升旗錯了嗎？

侯友宜受訪時解釋，新北市府雖不在國慶日辦升旗典禮，但「會在元旦擴大國旗升旗典禮，更希望民眾一起來參加升旗典禮。國慶永遠是國家最重要的慶典，市府有規劃很多活動，升旗典禮會辦在元旦」。侯友宜也重申，「自己是中華民國養大的，一生就奉獻給中華民國，每個人愛國心不容質疑，全心全意守護新北市就是愛國表現」。

然而也有民眾支持侯的做法。經常投書媒體針對時事發表意見的讀者左余謙，9日就在網媒《風傳媒》投書認為，侯此舉也許可解讀成國家慶典不應因藍綠而有區分，而侯就任以來既強調以市政為先，也就不必刻意在國慶上與中央區分，「割列中華民國」。

左余謙認為，若因要反制另一黨的對手，要求執政縣市舉辦升旗，恐讓國慶升旗被政治染色，儼然被政黨當作選票利益而操作的工具，也與侯心目中的中華民國意義相左。

(中時電子報)