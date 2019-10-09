天涼好個秋，正是出遊好時機！新北市景觀處以處這次來到貢寮與瑞芳，帶大家飽覽山海風光。貢寮卯澳漁港擁有恬靜淡雅的氣氛，在此可體驗純樸單純的小漁村時光。瑞芳金瓜石則可飽覽山海，欣賞陰陽海及雄偉的十三層遺址，這也有「礦山上的布達拉宮」之稱。秋高氣爽，何不前來東北角逛逛，感受遺世獨立的特色風情。

從報時山步道眺望陰陽海。（圖取自新北市景觀處官網）

卯澳漁村面積不大，保留傳統風貌。這裡可看到極具當地特色的石頭屋。石材來自海岸砂岩，以人字砌、平行砌或亂石砌等方式建成石頭屋，頗具粗獷之美。卯澳灣是全台少數海洋生物資源豐富而且多樣的海域，想領受海洋魅力，民眾可品嚐鮮美到不行的小卷米粉，以及清涼帶勁的石花凍。

極具東北特色的石頭屋。（圖取自新北市景觀處官網）

也可至福連國小旁欣賞潮池，潮池是海浪拍擊自然形成的池子，與海岸鬼斧神工地形融為一體，可謂天然的浮潛練習池。來到卯澳，請放空你那顆充滿都市喧囂的心，以最單純空無的心境，與這裡的人事物融為一體，享受當下的美好。

味鮮湯美的小卷米粉，讓人大呼過癮！（圖取自新北市景觀處官網）

離開貢寮，我們來到瑞芳金瓜石。只見有「礦山上的布達拉宮」之稱的十三層遺址（水湳洞選煉廠遺址）傲然屹立在山坡上，面朝該區著名的陰陽海，形成讓人印象深刻的美景。若往山上走，則可造訪黃金瀑布及報時山步道，黃金瀑布之所以呈現黃金色，是因水與當地黃鐵礦和硫砷銅礦接觸，產生化學反應。

別具特色的黃金瀑布。（圖取自新北市景觀處官網）

至於報時山步道則是瑞芳山區最容易行走的步道，只需花約10分鐘的時間就可走完，一路上可欣賞翠綠山巒、煉金遺跡，以及陰陽海海景。登高望遠、視野開闊的體驗，相信一定能讓你不虛此行。

別具特色的黃金瀑布。（圖取自新北市景觀處官網）

山海美景、人文特色各有魅力，東北角都有讓人愛不釋手，來過還想再來的魅力，竭誠邀請各位大朋友小朋友來訪。未來「新北稼日蒔光」也將延伸發掘更多美麗地景，希望民眾能玩得開心，地方也得到發展。

(中時電子報)