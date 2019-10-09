彰濱工業區為全台最大的工業區，彰濱火力發電廠預定地轉型，140公頃轉型建置太陽能光電板，有28座棒球場的大，年產1.4億度，預計可提供每年3.5到4萬戶家庭用電量是全國最大。（吳敏菁攝）

台電在彰濱工業區打造全國最大、總裝置容量達100MW的太陽光電場，另在彰濱地區增設4部陸域風機，營造低碳綠能環境，9日上午在彰化彰濱工業區崙尾區舉行彰濱太陽光電暨彰工第三期風力發電啟用典禮，這最台最大光電廠，占地140公頃，有28個棒球場大，提供4萬戶用電，風電也可以提供5萬戶用點，台電承諾民生用電不調漲

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台電公司董事長楊偉甫表示，彰濱工業區太陽光電廠啟用是重要里程碑，有100MW的發電量，是目前國內最大的單一案場發電的場所，開工後只花10個月的時間就達到併聯的成績，彰化是也是全世界最好的推動綠能的基地，是台灣重要的能源中心，不僅包含工程建設，也把周遭的環境做充分仔細的調查，進行小燕鷗復育基地，打更好的景觀提供給民眾休閒活動空間，如自行車道、生態池等。

楊偉甫強調，台電公司在彰化外海有2座離岸風電正在加緊趕工當中，第1座離岸風電場預計在明年年底會有21支離岸風電在彰化地區發電，第2期計畫則正在進行採購程序當中，相信未來離岸風電整體開發之後，在能源局與相關開發單位進來之後，會變成另外一個新的面貌，謝謝縣長王惠美和縣府團隊的協助。

經濟部政務次長曾文生表示，彰化縣得天獨厚，最大的風場也在彰化縣，在這樣的條件下型塑彰化是一個潔淨能源使用與發展的地點，對未來有越來越多產業被要求使用再生能源的趨勢之下，彰化縣的起步比別人早、條件也比別人好。

王惠美說，期許未來正式商轉後，能夠協助降低彰化地區空氣汙染問題。站在縣府與所有縣民的立場，風電開發之後，對彰化縣沿海地區的回饋到底有哪些，期待中央政府能儘速盤點，也希望台電能維持民生用電的價格，不會增加中低收入戶民眾的負擔。

彰濱工業區為全台最大的工業區，彰濱火力發電廠預定地轉型，140公頃轉型建置太陽能光電板，有28座棒球場的大，年產1.4億度，預計可提供每年3.5到4萬戶家庭用電量。台電另在彰濱地區增設4部陸域風機，總裝置容量共9.2mw，加上之前台電已經在彰濱工業區崙尾區和線西區興建35不豐電機組，總裝置容量71.2mw，年發電量超過2億度，是全國密度最高陸域風力發電，可供近5萬戶家庭一年用電。

(中時 )