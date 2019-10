一連4天的寶可夢活動周日在新北大都會公園落幕。(新北市觀光旅遊局提供/譚宇哲新北傳真)

新北市觀光旅遊局、Niantic及The Pokémon Company共同舉辦的「Pokémon GO Safari Zone in New Taipei City」活動6日落幕,官方宣布,4天活動吸引超過32萬7000個遊戲IP造訪新北市,共行走400多萬公里,捕捉超過5000萬隻寶可夢,締造20億觀光效益。

Pokémon GO Safari Zone in New Taipei City活動3至6日在新北大都會公園舉辦,4天活動帶來滿滿人潮,新北市府指出,台北捷運進出站人次達平日6倍,機場捷運更是近平常的7倍。

雖然官方掌握的遊戲IP數量約32萬7000多個,若加計重複到場者及同行親友等,主會場活動4天下來進出總人數上看百萬人。

觀旅局表示,此次活動粗估國外玩家占4到5成,若以交通部觀光局統計外國遊客單日平均消費5750元估算(含交通、住宿、消費),再加上國內遊客半日至單日消費,估計總帶動近20億商機。

Niantic官方也統計,活動4天玩家家們一共行走了400多萬公里,捕捉了超過5000萬隻寶可夢。

觀旅局表示,寶可夢活動主要目的,除了吸引來自國內外的寶可夢玩家參與盛會,也讓許多爸爸、媽媽、阿公、阿嬤帶著小朋友一起出外看皮卡丘表演、逛美食攤位,享受新北大都會公園的遼闊場域,而活動期間玩家們透過社群平台分享新北美景與城市體驗的照片、影片,更讓全世界認識新北市、看見台灣。

