紀寶如、文香今出面開記者會。（圖／游定剛、吳宥妤攝）

直擊/驚爆！「國寶歌王」文夏遭看護下毒 家屬召開記者會說明事件始末

92歲「國寶歌王」文夏今(9日)被報導在中秋節前因感冒住院，疑似遭看護餵毒而昏迷，今午小文夏25歲的老婆文香和優質生命協會秘書長紀寶如、律師蘇錦霞陪同下開記者會說明經過。文香說該名看護是經過協會透過合法仲介聘請，因目前已進入司法程序，是否真是看護餵毒要等警方調查，說到難過處文香不捨落淚，表示因怕文夏擔心，還沒告訴他身體被驗出有毒品反應一事。

律師蘇錦霞表示，文夏在中秋節前因肚子不適住院，當時因中秋連假人手不足，家屬便請優質生命協會透過合法仲介找到看護，9月12日下午2時看護交接，家屬也回家休息，隔天11時半時家人到醫院時便發現文夏昏迷，當時第一時間家人以為文夏老師是因身體疲累在休息，直到9月15日，眾人才發現這情況不尋常。

而文香還原當時過程說，因13日是中秋節，眾人包括紀寶如特地到醫院探望文夏老師，當天她見文夏和看護都在睡覺，怎麼樣都叫不醒，尤其文夏狀況很奇怪，不管如何大聲呼喚，文夏都沒有反應，連眼睛都沒有睜開，15日她請醫院驗尿後，才發現文夏老師體內有一粒眠和THC大麻反應，便前往警局報案，因目前全案進入檢調單位調查中，偵查階段無法公開細節，強調「目前沒有明確證據嫌犯是誰」。

文夏清醒後，文香只告訴對方知不知道自己睡了很多天，文夏說不知道，文香至今不敢告訴文夏體內驗出有毒品一事，怕對方擔心，文夏目前神智清楚，就是狀態虛弱、人很消瘦。至於看護身分，文香僅表示第一眼看到對方還覺得很驚訝，吃驚對方年紀雖小卻這麼有愛心和耐心，選擇做這麼辛苦的看護工作，目前司法還在調查，還不確定是誰下手。

文夏老師家人聲明：

1. 文夏老師在住院期間確實有驗出管制藥品成分的狀況(BZO俗稱一粒眠及THC大麻呈現陽性反應)，在昏迷了兩天後，現在已經恢復的神智精神，只是身體還是有點虛弱，謝謝外界大家的關心。

2. 對於此次事件已經進入司法程序，將此事交由檢調單位調查，我們不便說明，但對於病患、長者被下藥的事，我們應予譴責。

3. 非常謝謝馬偕醫院的護理人員、台灣優質生命協會、安養院的照顧及警方的協助，請大家讓老師好好的休息。

4. 其實老師的人生紀錄片正在拍攝，目前已經拍攝了1/3，老師本人一直很擔心進度的延後，以及資金的不足。

(中時電子報)