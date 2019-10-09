基隆市一名赤腳男子，9日早上在中山一路，和兩名友人，在喝完酒之後，大鬧檳榔攤，直嚷著要找西施續攤喝酒。(翻攝照片／吳康瑋基隆傳真)

基隆市一名赤腳男子，9日早上在中山一路，和兩名友人，在喝完酒之後，大鬧檳榔攤，直嚷著要找西施續攤喝酒。(翻攝照片／吳康瑋基隆傳真)

基隆市一名赤腳男子，9日早上在中山一路，和兩名友人，在喝完酒之後，大鬧檳榔攤，直嚷著要找西施續攤喝酒。(翻攝照片／吳康瑋基隆傳真)

基隆市一名赤腳男子，9日早上在中山一路，和兩名友人，在喝完酒之後，大鬧檳榔攤，直嚷著要找西施續攤喝酒。(翻攝照片／吳康瑋基隆傳真)

基隆市一名赤腳男子，9日早上在中山一路，和兩名友人，在喝完酒之後，大鬧檳榔攤，直嚷著要找西施續攤喝酒。(翻攝照片／吳康瑋基隆傳真)

基隆市一名赤腳男子，9日早上在中山一路，和兩名友人，在喝完酒之後，大鬧檳榔攤，直嚷著要找西施續攤喝酒。(翻攝照片／吳康瑋基隆傳真)

基隆市一名赤腳男子，9日早上在中山一路，和兩名友人，在喝完酒之後，大鬧檳榔攤，直嚷著要找西施續攤喝酒，並在旁持續大吵大鬧，說自己「還沒醉、還沒醉」，行人紛紛迴避，也讓店家恐慌報警，警方到場處理之後，由警方攙扶陪同坐上救護車，將酒醉男子強制送醫。

店家指出，這只是第一次遇到，並非常常來續攤，她也不認識這名男子。現場地板遺留空酒瓶，警方指出，若民眾在路邊遇到危急狀況，可撥打緊急報案電話，發出求救訊息。

(中時 )