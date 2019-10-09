酒醉男大鬧檳榔攤騷擾西施 警強制送醫 14:232019/10/09 中時 吳康瑋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 基隆市一名赤腳男子，9日早上在中山一路，和兩名友人，在喝完酒之後，大鬧檳榔攤，直嚷著要找西施續攤喝酒。(翻攝照片／吳康瑋基隆傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市一名赤腳男子，9日早上在中山一路，和兩名友人，在喝完酒之後，大鬧檳榔攤，直嚷著要找西施續攤喝酒。(翻攝照片／吳康瑋基隆傳真) 基隆市一名赤腳男子，9日早上在中山一路，和兩名友人，在喝完酒之後，大鬧檳榔攤，直嚷著要找西施續攤喝酒。(翻攝照片／吳康瑋基隆傳真) 基隆市一名赤腳男子，9日早上在中山一路，和兩名友人，在喝完酒之後，大鬧檳榔攤，直嚷著要找西施續攤喝酒。(翻攝照片／吳康瑋基隆傳真) 基隆市一名赤腳男子，9日早上在中山一路，和兩名友人，在喝完酒之後，大鬧檳榔攤，直嚷著要找西施續攤喝酒。(翻攝照片／吳康瑋基隆傳真) 基隆市一名赤腳男子，9日早上在中山一路，和兩名友人，在喝完酒之後，大鬧檳榔攤，直嚷著要找西施續攤喝酒。(翻攝照片／吳康瑋基隆傳真) 基隆市一名赤腳男子，9日早上在中山一路，和兩名友人，在喝完酒之後，大鬧檳榔攤，直嚷著要找西施續攤喝酒。(翻攝照片／吳康瑋基隆傳真) 基隆市一名赤腳男子，9日早上在中山一路，和兩名友人，在喝完酒之後，大鬧檳榔攤，直嚷著要找西施續攤喝酒，並在旁持續大吵大鬧，說自己「還沒醉、還沒醉」，行人紛紛迴避，也讓店家恐慌報警，警方到場處理之後，由警方攙扶陪同坐上救護車，將酒醉男子強制送醫。 店家指出，這只是第一次遇到，並非常常來續攤，她也不認識這名男子。現場地板遺留空酒瓶，警方指出，若民眾在路邊遇到危急狀況，可撥打緊急報案電話，發出求救訊息。 (中時 ) #男子 #續攤 #警方 #店家 #西施 也許您會感興趣 推薦閱讀 熟女慘遭「撿屍」無人幫 崩潰淚訴：只因我喝醉 14:132019/10/05 社會 幸福小店家服務新體驗暨成果發表會 替中小企業注入新活力 22:132019/10/05 財經 掃蕩黑道直播 2咖檢肅到案 04:092019/10/06 社會新聞 火鍋撈出女護墊 「自導自演」判免賠網戰翻 10:052019/10/07 社會 金門民眾遭盜走「全家回憶」 警方循線追出竊賊 10:532019/10/07 社會 「LINE Pay 一卡通帳戶」 全台百大商圈最高回饋30％ 19:402019/10/07 財經 香港蒙面示威零星衝突不斷 警方發射催淚彈水砲 23:342019/10/07 兩岸 幸福小店家服務新體驗 中小企業創新計劃 04:092019/10/08 焦點新聞 羞見店家招牌賣「精子粥」 網笑：老闆用生命賣粥 08:232019/10/08 社會 走踏西拉雅體驗台式生活美感 作家褚士瑩出書推觀光 17:422019/10/08 旅遊 社會熱門新聞 友結婚要討8年前的3600 禮金簿一查才知... - 社會 花5000萬公帑做火鍋店？ 雲縣府要求廠商改善 - 社會 人妻廚房「站」小王 「女前男後」原地突刺10分鐘 - 社會 高雄醫大生狠潑化骨水 翁全身冒白煙慘死 - 社會 論文寫上床！彩妝師甜喊指導教授「公公」 床戰98次 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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