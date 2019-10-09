鐵路警察李承翰殉職前執勤的身影。（取自李承翰臉書）

鐵路警察李承翰因排解補票糾紛遭鄭姓凶嫌持水果刀刺死殉職，鄭嫌被起訴殺人、妨害公務致公務員於死等罪，嘉義地院9日開庭，鄭嫌坦承因情緒失控而對死者刺1刀，法官諭知本月25日將鄭嫌送精神鑑定。

鄭嫌於7月3日在自強號與列車長發生補票糾紛，鐵路警察嘉義派出所員警李承翰上車排解，鄭嫌持刀刺中李員腹部，李員為保護乘客，奮不顧身猛按住鄭嫌，最後身亡殉職，嘉義地檢署8月28日起訴鄭嫌，地院9日開準備程序庭。

法官林家賢指示當庭播放鄭嫌行凶當時的影片，詢問鄭嫌刺幾刀？鄭嫌說詞反覆不一，一度休庭，後來鄭嫌供稱，被列車長惹惱，心情不好，先打李員1拳，再拿刀刺李員1刀，第2次要再刺時手就被抓住了。

法官詢問鄭嫌是否要跟被害人家屬和解？其辯護律師代為表示，鄭嫌沒有收入，鄭太太健康不佳，女兒還在求學。鄭嫌語氣激動地說，有人欠我錢，應該找欠我錢的人和解。

鄭嫌行凶後，其家人宣稱鄭嫌患有精神疾病，法官詢問鄭嫌有沒有繼續吃藥？鄭嫌供稱每天按時吃精神科的藥物，開庭前也有吃。法官決定10月25日將鄭嫌送請台中榮總做精神鑑定，之後再開辯論庭。

李承翰的父親到庭旁聽，神色哀戚，庭訊後，媒體詢問他，凶嫌有道歉嗎？希望法官如何判？李父低頭不回應，陪同李父的律師吳瑞娟說，李父還沒有走出喪子之痛，無法受訪。

(中時 )