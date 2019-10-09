該隊表示，為延續杜聰明博士對原住民的關懷，該隊自2010年成立，前進屏東武潭排灣族部落關懷原住民小朋友，也曾到八八水災那瑪夏地區，用更多的陪伴帶孩子們走出災後的憂傷；隨著後醫學系校友會的加入指導，更有效地匯集外來援助資源進入偏鄉地區，2014年改為寒假出隊，拓展到偏遠鄉鎮，為需要的地區出發。

該隊指出，有感偏鄉居民對醫師下鄉有期待，民眾不單只想透過衛教了解保健知識，更希望能透過醫師的看診來更了解自身健康狀況，於是將現有服務隊活動內容擴充成更完整的「醫療服務」隊，透過舉行義診，來達到真正下鄉服務，成為高雄醫學大學近年來第一支由學生自主籌辦的西醫義診服務隊。

該隊說，青葉村是三地門鄉唯一的魯凱族族群，青葉社區的生活型態以務農為主，年輕人外流嚴重，社區老化，當地盛行疾病也以常見的老人疾病為主，如痠痛、行動不便等復健科疾病；除了邀請醫師義診，更藉由義診時給予民眾衛教正確的復健運動、復健姿勢等，讓民眾在家就可以自己做復健運動。

(中時 )