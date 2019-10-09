苗栗縣政府響應台灣女孩日，將10月訂為「苗栗女孩月」，與勵馨基金會合作辦理一系列女性主題活動，19日將於竹南鎮公所3樓演藝廳舉辦「女子名人大講堂」，邀請通靈少女劉柏君（索非亞）擔任講座，分享她是如何打破性別歧視，從仙姑變身棒球裁判的女力崛起心路歷程。

縣府為女性培力，近期陸續辦理女孩印象展、培力講堂及女孩性別影展，並舉辦友善女孩商店大串聯等系列活動，下周六下午2點至5點將舉辦女子名人座談會，由夯劇「通靈少女」謝雅真的原型「劉柏君」擔任主講者，談談她如何突破球場上性別歧視的刻板印象，爭取運動性別平權的經歷。

劉柏君熱愛棒球，除了是名仙姑，為追求棒球路，她突破重重困境，進入以男性為主的棒球裁判圈，成為台灣首位棒球女主審，致力推廣女子棒球，3月成為台灣第1人獲頒國際奧會「2019年國際婦女與運動獎座」，更於今年甫獲選第57屆十大傑出青年、2018年富比士體壇最具影響力女性第19名等。

婦女及新住民事務科長徐桂媚指出，講座不分性別，邀請縣民一同感受女力，凡參加女子大講堂前50名者，即贈女孩友善商家「賣冰郎」免費冰券1張，兌換日期至10月31日止，另外，國、高中同學全程參加者，還可申請3小時學習時數證明。

報名網址：https：／／www.beclass.com／rid=23416bd5d762a0ad5c08

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