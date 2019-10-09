張鈞甯今出席品牌活動。（圖／洪秀瑛攝影）

張鈞甯近來身陷緋聞風波，日前被拍到與邱澤夜會、男方第一時間大方認「努力追求中」。張鈞甯上周再被爆曖昧帝寶男，對方誤以為追求有望，豪砸700萬請張鈞甯代言，最後卻遭打槍，張鈞甯發聲明否認曖昧帝寶男，雙方只是一般朋友的互動。

張鈞甯今天出席b-monster運動品牌活動，首先回應富商緋聞，她說這是從影以來最大污衊和中傷，尤其對母親的中傷，「母親的教育一直很正向，沒有經過求證就報導，讓我（對媽媽）非常心疼。」對於邱澤「努力追求」，張鈞甯說，「他是一個很認真的貞但我覺得如果要往感情走，需要認識工作以外的他。」對未來發展沒說死，也謝謝邱澤稱讚自己，「任何一個女生被追求都會很開心」。

對於「感謝抬愛」似乎打槍邱澤，張鈞甯說：「我對感情不會想要踩一個人，對他造成困擾與誤會覺得很抱歉」，笑說如果這樣傳，以後沒人敢追求她了。

而帝寶男事件爆發時，張鈞甯人在歐洲，她說姊姊有陪著媽媽，她哽咽紅了眼眶說，媽媽很傷心，甚至失眠，她心裡真的很難過。

張鈞甯出席 b-monster品牌發表媒體聯訪

(中時電子報)