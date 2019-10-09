國立台灣工藝研究發展中心與苗栗縣政府文化觀光局，9日聯手在文觀局2樓中興藝廊舉辦「光影斑藍─金工燈具及藍染成果聯展」展出工藝中心鶯歌分館及苗栗分館所創作的金工燈具及藍染作品，苗栗副縣長鄧桂菊親到現場參加開幕典禮，對藍染利用各種不同技法，做出不同效果的衣飾、皮包，感到驚豔。展期從9日至10月27日，歡迎民眾踴躍參加。
藍染向來被視為是早年客家先民衣飾的重要代表，現今更是客家文化的重要一環，因此，工藝中心在成立苗栗分館時，就將藍染列為重點推廣項目之一，至今已有相當多的學員從苗栗分館學習藍染藝術，並予發揚光大。
客家藍染的染色原料，是以天然的植物大青為主，絕對不使用任何化學染劑，目前苗栗縣內種植大青，是以三義為主，另外，部分藍染師也會使用小青〔也稱木藍〕，大青顏色較為質樸，小青顏色較為亮麗，2種染料各有所長。
至於染色的技法有許多種，最常見到的是蠟染法及綁染法，根據不同的效果及圖案，利用不同染色技法來達成，至於布料則以棉、麻等天然纖維最佳，依照個人喜好發揮無限創意。
這次的展覽，還結合工藝中心鶯歌分館的創意金工燈具作品，創作者利用銅的延展特性，創造出創意無限的各式造型燈具，讓藍染與燈具交互織印，譜出工藝創作動人詩篇。
(中時 )
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