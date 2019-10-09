參加國慶提申請 釣出阿扁群組親回媒體。照片：截自一邊一國行動黨群組

參加國慶提申請 釣出阿扁群組親回媒體。照片：截自一邊一國行動黨群組

曾薏蘋／台北報導

前總統陳水扁昨天在新勇哥物語爆料，他收到國慶邀請函，也回覆同意出席，卻遲遲沒有下文，質疑「這是詐騙集團還是把阿扁裝肖耶」；但國慶籌備委員會指扁沒有台中監獄提出申請，雙方雞同鴨講，媒體今在「一邊一國行動黨」媒體群組詢問，由於黨幹部回應不正確，卻引來阿扁總統親上群組回應媒體，還把邀請函照片放上群組，聯絡電話及住址等個資都洩漏。

陳水扁昨天指出，他收到國慶大會的邀請卡，也在9月中旬回覆大會處接待組勾選「親自參加」、「與需車輛通行證」、「本人因行動不便，需安排特殊座位」，結果沒有下文。「這是詐騙集團還是把阿扁裝肖耶？阿扁應邀出席國慶大會，蔡總統、大會主席蘇院長敢將阿扁趕走嗎？」

結果今天媒體在「一邊一國行動黨」媒體群組詢問，「有向台中監獄提出申請嗎？」結果有人回覆要問「總統府」；陳水扁立即跳出來更正，「不是總統府，是國慶大會籌委會主委蘇嘉全院長。」

陳水扁還會用Line的回覆功能，逐一親回有疑問的媒體指，「參加黨慶只有口頭告知，沒有書面申請。這次是向大會回覆親自參加」。「是後來要我補書面申請，我說口頭報告也是申請，接下來就看到他們同意的新聞稿了！」「已向中監報告比照參加黨慶告知！」

後來陳水扁發現之前貼的照片洩露自己的個資，隨即塗掉，重新再放照片。

(中時 )