天涼好個秋！南台灣竟有「十月雪」？初秋來臨，台南各地溪畔的甜根子草花紛紛盛開如雪花浪漫，吸引網美們紛紛搶拍花海，立刻躍升IG洗版照。台南市政府觀光旅遊局整理賞花取景拍攝祕境攻略，還有「山上花園水道博物館」，即將於10/10盛大開園，趕快把握花季時間，賞花海、看古蹟！

大內橋下曾文溪畔賞甜根子草花。（圖取自台南旅遊網）

大內橋下曾文溪畔：台南最著名的甜根子草花拍攝地點，就屬大內橋下曾文溪畔，超壯觀花海隨風如陣陣白浪襲來，堪稱初秋最美的一幅畫。河濱就像披上一件白色的甜根子草大衣，溪邊彷彿覆蓋一片雪白地毯，盛開的白色花穗在風中飄逸，美到讓人心動。

後壁區_火車行駛甜根子草花白浪間。（圖取自台南旅遊網）

後壁台一省道八掌溪畔、84號快速道路官田西庄河堤內：八掌溪畔甜根子草花也已大爆發，後壁台一省道八掌溪橋旁不但停車方便，落日餘暉更襯托舊糖鐵橋與花海之美；84號快速道路官田西庄河堤內也是熱門拍照景點，有機會將高鐵列車通過一同攝入畫面中，這場季節限定的夢幻景色等您來捕捉。

取好角度，搭配「十月雪」，人人都能當網美！山海圳綠道善化段賞甜根子草花。（圖取自台南旅遊網）

山海圳綠道善化段：山海圳綠道善化段也藏著花海祕境，全台僅有四橋並渡曾文溪，甜根子草白浪上紅色圓拱水管橋、藍色水雉羽翼造型渡槽橋風光明媚，推薦大家騎著單車漫遊賞景，更顯浪漫愜意。此外，觀光旅遊局特別貼心叮嚀，因甜根子草多半生長在河床溪畔，民眾拍照取景時，務必注意自身安全。

84號快速道路官田西庄河堤內賞甜根子草花。（圖取自台南旅遊網）

秋天氣侯涼爽是出門踏青的好時節，雙十國慶四天連假即將來到，推薦民眾不僅可以來到台南賞花，還能順遊大內橋下花海周邊景點「山上花園水道博物館」，即將於10/10盛大開園，是全國面積最大的國定古蹟，結合緊鄰的山上苗圃，華麗變身成為國內最大的水道博物館。

台南山上花園水道博物館將於10月10日開幕。

園區內連假期間舉辦「開幕野餐趴」、「優人神鼓」震懾演出等各式藝術互動表演活動，邀請全台灣的民眾前來一窺世界重要土木遺產的神祕面貌。還可造訪鄰近人氣景點「左鎮化石園區」、「南瀛天文館」、「走馬瀨農場」等，趕緊呼朋好友來趟台南賞花輕旅行。

南瀛天文館計畫將館打造國內首座望遠天文鏡博物館，將逐年爭取改建經費施工。（本報系記者 李其樺翻攝）

推薦賞花拍攝熱點：大內橋下曾文溪畔、後壁台一省道八掌溪沿岸、84號快速道路官田西庄河堤內、山海圳綠道善化段

(中時電子報)