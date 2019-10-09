總統接見「來去總統府住一晚」第一組客人（截自總統府提供影片）

蔡英文總統今天上午在總統府敞廳，接見「來去總統府住一晚」的第一組客人，韓國籍的Kim Ju Hyeok (金周奕)。他與總統合影時激動地表示非常開心，由於他是台灣女婿，岳父是小英總統的忠實粉絲，能夠圓滿岳父生前的心願，他覺得很感動。

Kim Ju Hyeok是韓國的攝影師，身兼韓國亞洲通信社的攝影記者，也是知名旅遊攝影部落客，作品橫跨義大利、西雅圖、紐約、波士頓與日本岡山、沖繩等。

昨天傍晚到總統府便開始一連串體驗行程，在凱道現場體驗精彩絕倫的光雕秀，晚餐享用米其林美食，更收到總統署名的韓文小卡，附上台灣道地的滷味當宵夜，Kim Ju Hyeok表示非常開心。

「來去總統府住一晚」活動宣布計畫開跑，籌備四個月，終於迎來第一組入住總統府體驗的外國朋友，未來還有九組客人， 主辦的文化總會表示，希望藉由這樣的活動，把台灣熱情友善的民情，展現給世界，讓世界看見台灣。

(工商 )