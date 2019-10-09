在里民的殷切期待下，信義區四育區民活動中心9日上午在市長柯文哲、區長游竹萍及市議員許淑華、王鴻薇、里長連圀堂等人共同揭牌下啟用，柯文哲表示，3年內北市老年人口將增至20％，四育里透過公私立團體提供里民許多服務，這種「公私協力」模式，也將是老人化來臨最好的硬體維護方式。

信義區四育里長連圀堂表示，原本的租用的舊四育區民活動中心設備老舊，他獲悉里內這塊曾做為動產質借處、清潔隊隊部的土地，即將規劃成為機車停車格，為此他除向市府爭取，也感謝許淑華議員及許多議員爭取預算，也感謝柯市長在區政說明會中聽取他的建議，在柯市長也利用預備金及許多人的幫忙下，四育區民活動中心才能落成啟用，讓四育里民更開心、更合作。

柯文哲致詞時表示，剛在參觀關懷據點的成果展時，就可看出有很多慈善團體的參與，他強調，政府只是出一些硬體的設備，長期的維護還是要靠這種公私協力的團體去處理。

柯文哲指出，市府還是會維持一貫的政策去廣設這樣的活動中心，民政局和社會局也會做最後的支持，他衷心感謝在地力量的幫忙還有社福團體長期的幫忙，特別是謝謝志工朋友們的幫忙，沒有志工的協助，這些事情都做不了。

柯文哲說，四育里從2017年起就非常配合北市府辦社區關懷據點和老人共餐活動，後來因為空間狹小，里長連圀堂就在里長座談會中爭取這個活動中心，這也有透過參與式預算的協助。

柯文哲表示，目前北市長者占總人口17％，預估3年內會達到20％，這是因為戰後嬰兒潮加上少子化，人口結構就變成葫蘆型，在這種狀態下，全部的長者要政府去支撐也很困難，所以目前這種公私協力是最好的硬體使用維護方式。

(中時 )