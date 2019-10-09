立委蔡適應（中）見基隆市議員時期提案催生七汐自行車步道落成，心情愉悅。（立委蔡適應提供／許家寧基隆傳真）

蔡適應（右）帶著同黨立委參選人賴品妤一同試騎體檢。（立委蔡適應提供／許家寧基隆傳真）

單車低碳輕旅遊盛行，銜接新北市到基隆市的自行車道「台鐵五堵貨場舊隧道」，歷經一年多終於啟用，立委蔡適應今與新北市議員張錦豪等相約試騎體檢，他說，在單車族殷切期盼下，將這條基隆河岸的單車步道串連在一起，讓喜愛運動的朋友能夠自由的往返。

蔡適應說，基隆跟汐止長期以來期待有一條能夠真正相通的河濱步道，把北北基生活圈連繫在一起，過去擔任基隆市議員的時候，就向時任新北市區域立委沈發惠提出構想，感謝在中央和地方共同努力下，串連兩地的自行車道終於完工啟用。

張錦豪表示，他從5月開始緊盯汐止基隆自行車道的工程進度，雖然中間進度一再延宕，但在各個單位協力下，讓這條安全舒適自行車道終於在10月啟用，未來單車族從汐止往來基隆來逛街、吃美食，不必行經大同路上與大車爭道。

角逐汐止等區立委的賴品妤說，自己也很喜歡騎單車，過去常騎單車上下班，她相當推薦汐止的星光橋，車友們可以多利用這條基隆河岸自行車道，騎著單車乘著風欣賞汐止漂亮景色拍照稍作休息，再前往基隆七堵大快朵頤吃美食，這是很棒的「七汐」慢生活圈。

(中時 )