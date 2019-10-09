嘉義縣山區立委選舉，民進黨提名小英愛將立委陳明文拚連任，國民黨則共推退出民進黨的前立委林國慶來打破「明文規定」。林國慶自表態後，不僅接連被警方上門查水表，還被抹紅跟抹黑。他在FB表示，接到記者詢問有人爆料他幕僚吸毒被抓，他說莫名其妙根本不認識此人，並回酸自己倒是有「涉貪汙被收押300萬交保的朋友，最後判洩露底標的洩密罪成立的朋友」。

林國慶在FB發文「先抹紅再抹黑」，他說「剛才接到某時報記者來電，説有人爆料我幕僚叫做翁x瑋昨晚吸毒被捉，莫名其妙無中生有，我根本不認識這個人，我回答記者我沒吸毒的朋友，但我有涉貪汙被收押300萬交保的朋友，最後判洩露底標的洩密罪成立的朋友，叫做陳明文先生，麻煩他登一下！」

民進黨立委陳明文11年前擔任嘉義縣長任內，被控涉嫌洩漏民雄汙水下水道工程底價給特定廠商，2017年9月，台南高分院二審以洩密罪改判陳明文6個月有期徒刑，可易科罰金，可上訴。2018年12月最高法院駁回上訴，全案定讞。

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(中時電子報)