91歲本名王瑞河的「國寶歌王」文夏，疑在中秋期間住院，遭男看護「餵毒」，尿液竟傳出二級毒品毒品反應，涉嫌的35歲陳姓男看護，目前已被台北市警方傳喚到案，目前正接受初步警詢。據了解，陳否認有餵毒或管制藥品，文夏為何昏迷？他表示不知情。強調與他無關。警方先對他採集尿液送驗，因非現行犯，詢後將先請回，持續釐清案情。

文夏本名王瑞河，筆名愁人，台南麻豆人，妻子為文香，是知名台語歌手，成名曲包括著名的「黃昏的故鄉」、「媽媽請你也保重」及「彼個小姑娘」。2012年獲第23屆金曲獎獲頒特別貢獻獎。

文夏是上月12日因感冒住進台北馬偕醫院，妻子申請男看護照料。隔天家人卻發現文夏持續昏睡，且陳姓看護又精神萎靡不佳，引起懷疑。家人解聘看護後，15日向醫院請求尿液檢驗，隔日檢驗報告出爐，發現有大麻毒品反應，家屬向警方報案，控告看護涉犯傷害罪，全案刻由中山警分局偵辦。

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(中時 )