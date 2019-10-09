動物園又有可愛新生兒，但直到現在還不知道牠是誰的寶寶？不知道大家還記不記得今年七月下旬，於非洲動物區新出生的一隻紅猴寶寶「濡安」，現在已經長大到可以自己玩耍了！雖然與媽媽相比，體型相差仍十分懸殊，但相較於其他靈長類，「濡安」的成長算是非常快速，也讓照顧紅猴的保育員感到頗為驚訝。

紅猴媽媽「星濡」和寶寶「濡安」感情非常緊密（詹德川攝）。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園的紅猴寶寶「濡安」，於7/21號出生至今，轉眼已經過了兩個月半，從出生開始新手媽媽就十分愛護這位剛出生的小寶寶，除了讓家族成員一開始與小寶寶見面之外，後來似乎就很少讓家族成員與寶寶接觸，目前只有同欄舍的阿姨，有時會好奇去看看小朋友。而一直在守護紅猴一家人的保育員，考量到猴媽媽「星濡」愛子心切，也不願打擾到這位努力育幼的準媽媽，所以直到現在，都還沒能透過遺傳樣本檢驗，來確定這位小寳寳的爸爸究竟是哪一位。

紅猴寶寶「濡安」現在已經長大到可以自己玩耍了！（（左）、紅猴寶寶在出生後10天左右，媽媽就已經會嘗試讓牠自己活動（右）。（詹德川攝）。（台北市立動物園提供）

負責照顧紅猴的保育員，分享紅猴與黑猩猩寳寳邁向獨立自主速度上的差異時，表示黑猩猩寳寳在剛出生後半年左右的時間，都只會緊緊抓著媽媽，而紅猴寶寶在出生後10天左右，媽媽就已經會將寳寳放在地面上，嘗試讓牠自己活動，15天左右寶寶就會開始跟媽媽抓取並咀嚼固體食物，出生一個半月寳寳就會離開媽媽自己玩耍，可見朝能獨立自主發展速度之快。

就體型來看，黑猩猩成體比紅猴大上整整5-6倍，但黑猩猩與紅猴寶寶在剛出生時，卻擁有類似的體型。（台北市立動物園提供）

就體型來看，黑猩猩成體比紅猴大上整整5-6倍，但黑猩猩與紅猴寶寶在剛出生時，卻擁有類似的體型，或許也突顯牠們在此速度發展上的差異。還沒來到動物園看看這隻十分好玩可愛的小紅猴的朋友們，歡迎來到動物園的非洲動物區，一起觀察和祝福這隻小紅猴能夠健健康康的長大。

黑猩猩寳寳在剛出生後半年左右的時間，都只會緊緊抓著媽媽。（台北市立動物園提供）

(中時電子報)