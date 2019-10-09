北市府今年8月起，推廣「一校一智慧販賣」政策，引發部分學者及家長質疑外，連民進黨主席卓榮泰、祕書長羅文嘉等綠營人士也都加入戰場。台北市長柯文哲9日表示，民進黨打國民黨總統參選人韓國瑜打得很順手，沒啥可打，閒著閒著才會把矛頭指向他。民進黨北市議員王世堅對此怒轟「做錯又賴給民進黨，柯只想藉議題拉抬民眾黨！」

針對民進黨利用校園自動販賣機議題打柯，柯文哲說「我又不選，他們在焦慮什麼？」並強調，最近民進黨打韓國瑜打得很順手、打到沒什麼可以打，廣告預算又花了，可能閒著閒著才會把矛頭對準他。

「真的是很壞的傢伙！」王世堅怒嗆，柯文哲自己推行校園智慧販賣機的政策，太過草率，且憑什麼又強制要求教育局及學校要推行？這就是一個專制的表現，面對自己的政策明顯錯誤，竟反倒推給民進黨，聲稱被民進黨專門來修理，這種自己做錯在先，又賴給民進黨的行為，坦白講「柯文哲，你只是想藉議題拉抬台灣民眾黨罷了！已經被看破手腳！」

(中時 )