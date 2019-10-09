台中市議員黃馨慧、朱暖英、黃建豪等3人，9日第二次定期會大會針對民進黨無理「市長騙票、空汙道歉」訴求；黃馨慧表示，民進黨不尊重民主選舉，先有蔡英文要求市民向落選林佳龍道歉，現又有市議員指稱選舉騙票，令人匪夷所思？！

黃馨慧指出，台中火力發電廠是全世界燃煤排碳空汙大戶之一、更是全台火力發電的主要來源，全因蔡英文力推「非核家園」，造成空氣汙染「居功厥偉」。市議員要求盧秀燕道歉，是否倒果為因？呼籲停止不理性抗議，廢除政黨「非核家園」政策，理性支持減煤政策，才是市民之福！

(中時 )