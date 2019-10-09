市議員批民進黨不尊重民主選舉 14:502019/10/09 中時 陳世宗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 市議員黃馨慧（中）批民進黨不尊重民主選舉！（陳世宗攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中市議員黃馨慧、朱暖英、黃建豪等3人，9日第二次定期會大會針對民進黨無理「市長騙票、空汙道歉」訴求；黃馨慧表示，民進黨不尊重民主選舉，先有蔡英文要求市民向落選林佳龍道歉，現又有市議員指稱選舉騙票，令人匪夷所思？！ 黃馨慧指出，台中火力發電廠是全世界燃煤排碳空汙大戶之一、更是全台火力發電的主要來源，全因蔡英文力推「非核家園」，造成空氣汙染「居功厥偉」。市議員要求盧秀燕道歉，是否倒果為因？呼籲停止不理性抗議，廢除政黨「非核家園」政策，理性支持減煤政策，才是市民之福！ (中時 ) #黃馨 #市議員 #選舉 #道歉 #民進黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 柯郭聯手進軍國會 郭正亮預測2020兩大黨席次 01:222019/10/05 政治 出人命 民進黨仍雲淡風輕 04:102019/10/05 時論廣場 韓國瑜下架蔡英文靠這兩招 04:102019/10/07 時論廣場 民進黨為何拚命黑韓 他揭殘酷主因 11:322019/10/07 政治 羅文嘉操弄選舉議題 黃暐瀚讚：厲害！ 18:192019/10/07 政治 蔡英文「芒果乾」 網友一語道破真正意思 20:112019/10/07 政治 終結民進黨完全執政完全專政 04:102019/10/08 時論廣場 選戰倒數 卓榮泰：各地競總已跟黨中央合而為一 15:142019/10/08 政治 綠與時力整合 羅文嘉：都不要放棄 13:082019/10/09 政治 柯嗆綠很閒 王世堅批：壞傢伙 14:402019/10/09 政治 生活熱門新聞 哈吉貝奔日本！氣象局：這兩天氣溫下探20度 - 生活 「狠店」布條狂賀 揭統一發票中獎真相 - 生活 15年來最便宜！國人登上台北101不用6百元了 - 生活 心肌梗塞又奪命 這個家庭常備藥吞3顆可救命 - 生活 連千毅賣真貨？他驗70萬勞力士被抓包 疑點重重 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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