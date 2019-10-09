移民署南區事務大隊台南市專勤隊日前在嘉義查獲9名印尼籍的失聯移工，準備將眾人遣返回國，其中一名移工「阿Ken」面有難色，追問之下發現有女子為他生下男嬰，但人已不知去向，男嬰只能由同為印尼籍的女友照顧，他遭逮後想帶孩子回國，卻因沒有出生證明碰壁，專勤隊委請法務部調查局協助進行DNA鑑定，終於確認親子關係，也申請到護照，父子一起踏上歸鄉路。

台南市專勤隊接獲線報，疑似有失聯外籍移工非法居留，在嘉義縣太保市受雇從事農務工作，經過數月布線調查，掌握這批移工的行蹤及住宿地點，立刻前往埋伏，見時機成熟上門抓人，9人都束手就逮。

阿Ken在專勤隊員詢問下，說出自己的複雜狀況，他與另名女子生下男嬰後，因生母產後即失聯，只得交給現在的女友照顧，但3人的生活費用都靠著他打工的微薄薪水撐著，相當辛苦，現在他得被遣送回國，沒了經濟來源，女友、孩子留在台灣該如何是好，希望能一起回家，苦也要在一起。

法理不外乎人情，專勤隊決定幫助阿Ken，先設法找到他的女友，以溫情攻勢勸也是失聯移工的她帶著男嬰出面，並成功策動她到案，同時間也聯繫善心人士，幫忙暫時收容男嬰。

但孩子因為沒有出生證明，成了「黑戶寶寶」，找不到生母，印尼辦事處也無法核發護照，於是專勤隊找上調查局幫忙，替阿Ken與男嬰進行親子DNA鑑定，歷時3個月，相關資料與手續完成，父子終於可以回家了，在機場候機時，阿Ken還不時逗弄兒子，相當溫馨，她的女友也正進行遣返作業，希望日後3人能在印尼重新生活。

專勤隊長熊德仁指出，基於聯合國兒童權利公約，避免黑戶寶寶衍生成無依兒童等問題，外籍移工若遭遇同樣情形，應盡速前往移民署各縣市專勤隊到案，尋求必要協助。

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(中時 )