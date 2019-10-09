「靠X勒！Google是在我手機裝竊聽器膩」，日前有位男網友計畫自己去泡湯，但又怕在訂房網訂房，日程會自動同步google行事曆，被老婆抓包，所以偷偷地打電話去訂溫泉飯店。誰知要出發的前一天，原PO眼睛瞄一下行事曆，「靠X勒！Google是在我手機裝竊聽器膩，重點是我老婆手機行事曆有同步我的Google帳號，這下不是全露餡了….. 」，哭著問「現在刪除來得及嗎？」

這下原PO自己要偷跑去泡湯的事已被老婆知道了，「尼瑪勒，等一下回家要怎麼解釋…」，慘被Google的貼心給害死。對此，網友們紛紛留言，「嘻嘻嘻，應該是寄到gmail，gmail貼心幫你處理了XD」、「你約泡，Google小姐都知道」、「綠了，幫QQ」、「老婆在家磨刀…」。

有網友解釋，Google之所以像個無所不在的恐怖情人，是因為它會從刷卡、留下email、刷卡通知等這幾個管道更新行事曆，「下次訂房要留雅虎信箱，我上次出國也是」、「因為用gmail啦，我訂完機票也是跳出提醒，還幫我設好行程表 有夠貼心的」、「你別想對抗天網，乖乖跟你老婆認錯吧」。

(中時電子報)