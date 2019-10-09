有「科技俠侶」封號的施裕隆、柳雪琳熱心公益，連續3年捐贈復康巴士給新北市府，造福社會，日前捐出第7輛復康巴士，成為新北市府歷年來個人捐贈最多輛者，談起捐車初衷，施裕隆笑說，是太太送他的生日禮物，「沒想到送來的車是復康巴士，而且還是要捐出去的」，此後變年年捐贈，成了夫妻倆的共同默契。

55歲的施裕隆在新北市三重區從事電子連接器生產，2016年6月22日適逢他生日，太太柳雪琳買了一輛復康巴士給他捐贈出去，用公益來當生日禮物，讓他喜出望外。

施裕隆說，捐了第1輛後，隔年起便決定每年捐贈2輛，1輛選在太太3月14生日、同時也是白色情人節當天捐贈，另1輛則在重陽節前後捐贈，3年來持續不斷，累計捐了7輛。

新北市副市長謝政達代表受贈時表示，施裕隆夫婦每次穿著情侶裝悄悄地到市府捐贈，捐贈完就低調地離開，7次捐贈都婉拒公開行程，他個人就代表受贈過2次，非常感謝2人默默行善的精神。

無獨有偶，三重女子獅子會也在20周年例會中捐贈1輛復康巴士，由謝政達代表受贈。

謝政達表示，新北市復康巴士在各界愛心的捐贈下，累計有528輛，市府委託育成基金會營運管理，雖然新北市復康巴士已高居全國第一，但全市身障人口有16萬8000多人，加上年老失能的長輩，因此現有的復康巴士還是無法滿足需求，交通局透過補助民間無障礙計程車協助，邀集同一路線需求者共乘，盼造福更多身障者及失能長輩。

(中時 )