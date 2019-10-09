高齡92歲「國寶歌王」文夏日前因流感住進馬偕醫院，疑似遭到台籍陳姓看護「下毒」，導致昏迷5、6天不醒，妻子文香今天中午在律師陪同下開記者會，文香回憶當時情況，說：「當時老師睡了好多天都叫不醒，請醫院幫忙驗尿」，後來呈現毒品反應，但文香卻說「我們沒有說是看護下毒」，但聊到先前文夏老師拍紀錄片，正愁沒有經費時，突然情緒上湧淚崩，說著說「文夏老師真的很辛苦，很希望能完成這個紀錄片」。

律師蘇錦霞說，原本文夏老師9月12日肚子痛不舒服，安養中心送醫，凌晨三點半時進馬偕醫院，因為是中秋連假，醫院看護人手不足，請台灣優質生命協會，協助找合法看護處理，請醫院抽血驗了之後，發現文夏老師生理反映中，出現一粒眠、THC大麻陽性反應，當下很驚訝，也到中山分局報案，目前進入檢調單位審理當中，偵查階段細節不便說明，希望大家譴責這樣行為，對於文夏老師身體如此虛弱，用不正當狀況，讓他神智更不清楚。

文香說，那時是中秋節，剛好也是結婚五十週年，本來一夥人要去慶祝，但發現老師叫不醒，請醫院幫忙驗尿後沒想到有毒品反應，而且老師從來沒吃安眠藥習慣的人，心想怎麼會有毒品反應，我們很感謝馬偕醫院對老師照顧，還有台灣生命協會，還有警方給我們支持，已經在調查了。

至於仲介，台灣優質生命協會秘書長紀寶如解釋，他是合法的機構，「我們沒有任何假設，沒有說是看護喔，我相信很多看護人員是很好、很辛苦的」，只是剛好碰到，沒有說是他。媒體詢問陳姓看護疑似有前科，紀寶如說不清楚，但當看護工作很辛苦，又是年輕人要做這工作，他很有愛心。文香說，今早接到記者電話，才知道周刊報導，沒有經過我同意，因為老師很顧形象，如果知道報導會很難過，沒有跟老師說他有毒品反應。

紀寶如說，老師前陣子正在準備拍攝紀錄片，現在也已經醒過來，醒來後問「我紀錄片拍到三分之一，那我的生體這麼虛弱怎麼辦，進度延後資金不足，怎麼辦」，而目前文夏比之前更瘦，幾乎無法站立起來。

文香補充，之前想要拍紀錄片，就是把老師過往的經歷留存下來，現在已經拍攝三分之一，清醒過來第一個問題也是關心紀錄片，心疼他身體還這麼虛弱，「文夏老師是國寶」，說到一半時，文香突然淚灑記者會，崩潰說：「前面盡心盡力拍攝，後面經費不足就會前功盡棄，老師很希望繼續拍攝下去，因為還有很多故事」，並說「文夏曾說唱歌是一生志業，有生之年會繼續唱，請大家為他禱告」，紀寶如在旁說，不希望文夏老師上天堂才留下終生什麼獎，希望現在留下這些，對台灣有貢獻的事。

(中時 )