NBA火箭隊推文風波在陸持續延燒，繼火箭隊總經理摩瑞及NBA總裁席佛後，馬刺隊總教練波波維奇公開稱讚席佛捍衛言論自由，再次惹火陸網民民族情緒，將馬刺列為火箭之後的批判目標。

據美聯社8日報導，波波維奇（Gregg Popovich）在與熱火隊對戰時表示，在火箭隊總理摩瑞（Daryl Morey）在推特上公開了激怒陸民眾的挺港推文後，席佛（Adam Silver）表示自己立場有所不同但強調NBA堅信言論自由，「在可能造成經濟危險的環境下，要他說這一點是很不容易的」，「席佛所言正是我們所抱持的原則，我非常高興他能這麼說」

另外，還波波維奇提到席佛2014年明快處置快艇隊前老闆史特林（Donald Sterling）的種族歧視事件，以及面對NBA內部利益糾葛時敢言的風格。如今，他又一次覺得席佛很棒，支持言論自由所表現出來的勇氣和領導能力，是極具水準的，是「進步的做法」，也是位「非常進步的領導人」。

報導稱，波波維奇為NBA中最常對外表示意見的教頭之一，為反對美國總統川普的名人之一，對於發表政治意見或社會議題從不掩藏。相較之下，對於聯盟捲入言論自由風波，多數NBA教頭對於此保持沉默，如火箭隊的總教練丹東尼（Mike D'Antoni）不願表態，勇士教練柯爾（Steve Kerr）也表示在發言之前，「自己要先好好學一番」。

不過大陸民眾對於波波維奇的言論頗不諒解，而批評不出「馬刺在大陸賺得不比火箭少」、「火箭涼了，下一個，馬刺」、「令人失望憤怒」、「對得起那麼多的大陸球迷嗎」等。但也有人說，反正整個NBA都不看了，不差馬刺一隊。

(中時電子報)