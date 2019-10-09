資深女星張琍敏，不僅是死忠韓粉，今年4月時更受高雄市長韓國瑜之邀，為高雄「岡山之眼」代言，當時她更特地從美國返台，不過因為在臉書怒譙「陳菊蛇鼠一窩」遭提告，如今又再度控訴遭到司法追殺。

張琍敏臉書指出「高雄有三千億重大弊案，陳菊蛇鼠一窩」，被陳菊依加重誹謗罪提自訴，昨天特地返台出庭應訊，對此她發表四點聲明，強調陳菊擔任高雄市長12年，個人操守及執政能力屬可受公評之事，轉貼文章「完全出於善意」，至於提到關有陳菊及高雄市府弊案，並無加油添醋或杜撰內容，接著強調「言論自由乃台灣民主之根基」，因此身為政治人物，應有雅量接受批評，而非對手無寸鐵之人民進行司法追殺。

張琍敏批評身為政治人物，應有雅量接受批評。（圖／中時資料照）

對此網友也紛紛留言打氣：「我相信你大家都陪在你身邊，加油，你一定贏的」、「一定沒事的！因為妳陳述的是事實！協不勝正，老天有眼的」、「相信司法人員會還妳公道」。

(中時電子報)