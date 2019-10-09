《蠟筆小新》是日本知名漫畫，除了5歲男主角野原新之助（小新）口無遮攔、早熟、無厘頭的行事風格讓人發噱，小新一家人各有特色，逗趣互動引發各種笑點。

有網友在社群媒體Dcard發表最近看到一集蠟筆小新，小新爸「廣志」的表現根本超級暖男！該集內容是小新媽美冴去銀行提領薪水，走出來掏衛生紙的時候整包掉出來，整包薪水30萬日圓就這樣沒了。

廣志聽到後安慰美冴：「一個月份的薪水的確是蠻多的，可是努力賺，還是可以賺得回來」。更暖的是，廣志霸氣表示：「我只要跟你還有小新過的平安無事，其他的問題，是沒有不能解決的」。

原PO盛讚廣志超暖、超帥，還說如果今天是她把男友整包薪水弄掉，她一定不敢回家。

這篇貼文獲得眾多網友迴響，第一篇回文更猛，一句話戳破男女不平等真相：「立場反過來大概

男：對不起我把錢弄丟了

女：你怎麼可以這樣 做事不細心

你根本不在乎我的東西對不對

劈裡啪啦唸一堆，然後上網發文討拍拍，問這樣的男生是不是不能繼續走下去」。

(中時電子報)