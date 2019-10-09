國民黨總統提名人韓國瑜近期因民調持續未見起色，讓不少藍營支持者憂慮，且協助韓國瑜的國政顧問團李鴻源因協助韓國瑜打選戰，再度躍上媒體版面。對此，亞洲警察學會祕書長葉毓蘭就表示，「韓國瑜怎可能沒有知識藍的票，我也挺了！」「風起了，可以草船借箭了！」。

葉毓蘭在臉書表示，最近台灣的人禍不斷，但是主政的蔡英文民調居然穩定上昇，實在令人不解。

她透露，在警察大學服務多年，曾經追隨過不少內政部長，他們不論是國民黨或民進黨，絕大多數都非常傑出。「其中的李鴻源部長，更是我最佩服的水利專家，更是學者報國的典範。我在支援省府消防處擔任美國專家防救災訓練講習翻譯時，就對時任水利處長的李鴻源非常折服」。

葉毓蘭認為，「有人說，韓國瑜是草包，沒有知識藍的票」。但她不認同，反認為，「此時，我不僅希望韓國瑜是草包、還是個『可以借箭的大草人』」。

葉毓蘭最後強調，如果連有才情傲骨的李鴻源都甘心為韓國瑜所用，願意為他上節目、站台、立廣告看板力挺，韓國瑜怎可能沒有知識藍的票，我也挺了！」風起了，可以草船借箭了！

葉毓蘭也在臉書貼出李鴻源聲明，以下是李鴻源聲明內容：

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新北庶民起義~前内政部長李鴻源強力推薦廣告

1，新北市泰山區泰林路二段2號

2，新北市泰山區明志、全興路口

今天幫國民黨總統侯選人韓國瑜競選看板在新北懸掛的日子，韓市長參選迄今，承受了許多的抹黑與打擊，所以我希望把這兩面看板當作北台灣的一個起點，從今天開始呼籲所有的選民們，不要被民進黨的抹黑戰術蒙蔽，讓選戰回歸專業的政策辯論。

今民進黨執政迄今的荒腔走板並未因去年的選舉大敗而改善，如米塔颱風來襲，全台戒備，蘇貞昌院長卻把災防中心變成個人實境秀，斷橋事件等大量酬庸政客，毫無專業。

而韓市長接地氣，傾聽民意，苦民所苦，用人唯才，充分授權，擔任高雄市的治水顧問，所有建議都樂於採納執行，高雄的淹水問題才獲得解決，是大家所見證的。專業治國，改變成真，唯有韓國瑜。

(中時電子報)