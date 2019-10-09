翁子社區長輩人手一支小國旗，大家用力揮舞，互相拍照並上傳臉書紀念。（王文吉攝）

中華民國生日快樂！台中市翁子社區發展協會9日舉辦關懷據點日，40多位長輩一同歡聚共餐，協會除安排健康促進活動，特別準備100支小國旗，發放給長者們，喚起兒時的愛國熱情。阿公、阿嬤拿到國旗開心揮舞，年輕志工拍下旗海飄揚照片，讓爺爺、奶奶打卡留念。

翁子社區長輩人手一支小國旗，大家用力揮舞，互相拍照並上傳臉書，還有人錄下動態影像，祝賀「中國民國生日快樂！」有阿嬤說，好久沒拿到國旗，回家之後要插在客廳，讓孫子知道國慶日「除了放假，國旗才是主角！」

82歲陳張彩幸以前開雜貨店，她說，年輕時每逢國慶日、光復節都要懸掛國旗，否則會被罰錢，近年歡慶氛圍淡了，時代也變了。73歲郭蘭說，小時候國慶日學校都會發送國旗，並上街遊行，現在不知道去哪裡買。在旁婦人開玩笑說「有韓國瑜的地方就有得買啦！」

翁子社區發展協會總幹事郭蘭表示，過去每逢國家慶典，家家戶戶都會懸掛國旗，年輕一代逐漸不再重視。藉由關懷據點日發送小國旗，除喚起長輩早期回憶，也讓年輕人了解過去的美好時光，喚起年輕人對國家的重視。

(中時 )