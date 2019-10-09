與時力協調觸礁 卓榮泰：國民黨一定漁翁得利

民進黨與時代力量協調觸礁，時力現階段並無相挺民進黨人選的決議，被問到媒體詢問時力提名策略是否讓國民黨「漁翁得利」？民進黨主席卓榮泰表示，如果這個前提存在，那一定漁翁得利。

卓榮泰表示，從時力黨主席徐永明的談話，不知道是不是對方的原意跟真意，他當然有些遺憾，但他還是抱著絕對的希望，能夠持續進行。

他說，時力有些年輕的民代表、議員，他們都非常欣賞。他一直希望年輕輩的人能在相同理念下互相合作、支持、拉抬。

時力擬分別於台北市第二選區及新北市第三選區提名立委參選人，挑戰民進黨尋求連任的立委何志偉及余天。卓榮泰表示，兩黨在部分選區看起來有些衝突，希望兩黨在不設前提下進行溝通。在台北市松山信義選區的許淑華及陳雨帆模式就處理得很好。

至於兩黨主席是否可能再展開對話，卓榮泰說，他抱著任何可能，不設任何前提來談選區的問題，儘快做合理解決。

(中時 )